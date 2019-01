Emergenza freddo, da Sant'Egidio una raccolta straordinaria di coperte per i clochard

Una raccolta straordinaria di coperte per aiutare chi vive per strada e in questi giorni fa i conti con il freddo che sta spazzando tutta Italia: l’iniziativa parte dalla sezione pegliese della Comunità di Sant’Egidio, che ha lanciato l’appello ad aderire anche via social.

L’appuntamento è per domenica 20 gennaio, dalle 16.30 alle 19.30, in vico Sinope 26 R: chi lo desidera potrà portare coperte, asciugamani, lenzuola e in generale tutto ciò che può essere distribuito ai senzatetto per proteggersi dal freddo.

L’iniziativa arriva a pochi giorni dalla polemica scoppiata in seguito ai diversi interventi del nucleo Vivibilità e Decoro della Municipale di Genova per allontanare e multare clochard e senzatetto che bivaccavano in alcune zone del centro città.

«Alla luce dell’aumento di personale, abbiamo semplicemente deciso di intensificare i controlli territoriali per combattere situazioni di degrado, che non sono poche - aveva spiegato Garassino - Riceviamo moltissime segnalazioni su zone come San Lorenzo e i Giardini Baltimora, cuore della città, e ricordo che c’è un preciso regolamento comunale, non fatto da me, su igiene urbana e regolamento che vieta bivacchi in luoghi di culto o monumenti storici. Non l’ho deciso io, è un regolamento che c’è da tanti anni, e che per tanti anni è stato inapplicato. Abbiamo attivato i percorsi necessari per aiutare le persone che vogliono aiuto, ma c’è un ristretto numero di persone che rifiuta questo aiuto e vuole vivere per strada. Benissimo, ma devono rispettare le regole».