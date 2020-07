Quinto, maxi rissa ai giardini tra 200 ragazzini

Prima gli insulti, poi la rissa a mani nude, infine una lancio di pietre in stazione: grande preoccupaizone, e dispiegamento di forze dell’ordine, ai giardini di Quinto, in via Gianelli, per una maxi rissa che ha coinvolto centinaia di ragazzini.

Tutto è successo giovedì pomeriggio sulle terrazze di cemento dei giardini, frequentate da moltissimi ragazzi. Ad accendere la miccia, la gelosia di un giovane verso l'ex fidanzata. A quel punto il nuovo fidanzato e gli amici sono intervenuti, e nel giro di poco tempo a un gruppetto ristretto si sono aggiunti sempre più ragazzini, sino a che nelle terrazza non è andata in scena una maxi rissa che ne contava almeno 200.

Decine, a quel punto, le chiamate al 112. I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri, che nel vedere la scena hanno deciso di chiedere rinforzi. Raggiunti dai poliziotti del commissariato di Nervi, hanno iniziato ad avvicinarsi mentre ai giardini arrivavano anche le volanti e il reparto Mobile: alla vista di mezzi e sirene il gruppo si è disperso, alcuni ragazzi sono fuggiti verso la strada, altri verso la stazione. Ed è qui che è andato in scena l’ultimo atto, con le due fazioni che si sono affrontate a lanci di pietre.

Il bilancio della maxi rissa è di un ragazzo lievemente ferito, ma fortunatamente nulla di più grave. Nessuna denuncia, invece, perché nel caos del pomeriggio era difficile capire chi avesse innescato la rissa

Non è la prima volta che a Nervi preoccupa la presenza di giovanissimi. Già nell’estate 2018 il Municipio aveva chiesto e ottenuto di installare telecamere di sorveglianza in piazza Duca degli Abruzzi e aveva emesso un’ordinanza anti-alcol per tentare di contenere degrado e schiamazzi, oltre che l’abuso di bevande alcoliche, da parte dei ragazzini che frequentavano i giardini. E problemi simili si hanno, in queste settimane d’estate, anche ai giardini Rossi di Castelletto, dove molti residenti, oltre a restare svegli sino a tarda notte, al mattino spesso si ritrovano con le auto danneggiate.