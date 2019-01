Gravi condizioni per il giovane precipitato nel vuoto a Quinto, indagano i Carabinieri

Si trova ancora in coma farmacologico il giovane ventenne che venerdì 4 gennaio 2019 è precipitato da un parapetto a Quinto dopo essersi sporto troppo da una balaustra. L'incidente è avvenuto all'altezza di via Monte Baldo ma non ci sono testimoni oculari della caduta, quindi i carabinieri di San Martino stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica per fare luce sull'accaduto.

Il ventenne è precipitato sul cemento dopo un volo di circa sette metri ed è stato portato all'ospedale San Martino di Genova dai volontari del 118 intervenuti immediatamente sul posto.