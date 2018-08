Cronaca Quinto / Via Angelo Gianelli

Cade dalla scala mentre pota una palma, morto

La vittima si chiamava Sergio Guarnieri e abitava a Serra Riccò. Per fare luce sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta e disposta l'autopsia. L'ipotesi è che il 74enne stesse lavorando come giardiniere 'in nero'