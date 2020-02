Ladro entra in casa nella notte: 17enne difende la sorellina e lo mette in fuga

Paura a Quinto nella notte tra domenica tra domenica 16 e lunedì 17 febbraio 2020. Intorno alle ore 2 un ladro ha forzato una tapparella e una finestra entrando in un'abitazione di via Majorana, dove stavano dormendo due ragazzi di 13 e 17 anni con la madre e il compagno della donna.

La più piccola di casa si è accorta dell'uomo che stava entrando a casa e ha cominciato a urlare, il fratello è quindi intervenuto cominciando a lottare con il ladro. A questo punto sono intervenuti i due adulti che sono riusciti a mettere in fuga il malvivente e hanno chiamato i Carabinieri fornendo una descrizione molto dettagliata dell'uomo.

Le forze dell'ordine si sono subito precipitate in via Majorana, l'uomo si era nascosto dietro a un cassonetto della spazzatura, ma alla vista dei Carabinieri si è scagliato contro di loro con urla e insulti. Con qualche difficoltà i militari sono riusciti ad ammanettarlo. Dopo l'arresto è stato identificato come un 45enne di origini iraniane e portato nel carcere di Marassi. Madre e figlio, inoltre, hanno riportato traumi giudicati guaribili rispettivamente in 7 e 5 giorni.