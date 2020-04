Scoperto a rubare in una villetta, a casa sua gli agenti trovano un 'tesoro'

In questo periodo di lockdown con le persone che trascorrono molte più ore del solito a casa, per i ladri il compito si presenta alquanto impegnativo. Ma questa difficoltà non ha scoraggiato due ladri, che nella notte fra sabato 18 e domenica 19 aprile sono stati arrestati dalla polizia, che li ha scoperti a rubare in una villetta sulle alture di Quinto.

Gli accertamenti a carico dei due non si sono ancora conclusi in quanto, all'interno di un capanno annesso all'abitazione di uno dei due è stata rinvenuta una montagna di oggetti, anche di ingente valore, la maggior parte dei quali probabile provento di furti commessi, almeno, in questi ultimi quattro anni.

Gli agenti hanno trovato numerosi pannelli fotovoltaici, utensili da giardinaggio, biciclette, selle da cavallo, motoveicoli smontati, attrezzatura da edilizia acrobatica, sacche da mazze da golf e molto altro. Due motoseghe a scoppio, dopo una capillare ricerca da parte degli stessi agenti, sono state già state ricondotte al furto commesso nel 2016 nei magazzini comunali di via Raimondo.

Nei prossimi giorni proseguirà l'attività di catalogazione della merce per l'eventuale riconsegna ai legittimi proprietari.