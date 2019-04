Quinto, guasto al condizionatore: appartamento in fiamme

Prima il forte botto, poi il fumo e le fiamme: paura nel pomeriggio di mercoledì in via Cabruna, nel quartiere genovese di Quinto, per un incendio divampato in un appartamento al quarto piano di un palazzo.

L'allarme è scattato poco dopo le 15: stando alle prime informazioni, il rogo sarebbe divampato per il malfunzionamento di un condizionatore posizionato sul terrazzo dell'abitazione, e da lì si sarebbe esteso anche all'interno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia Locale e un'ambulanza inviata dal 118. Non ci sarebbero persone ferite né intossicate - nell'appartamento non c'era nessuno - ma le operazioni di spegnimento poco prima delle 16 erano ancora in corso, e via Cabruna è stata chiusa al traffico.