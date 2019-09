Notte movimentata a Quinto: due rapine in una sera

Serata movimentata per una volante della Polizia che, nel giro di pochi minuti intorno alle 23 di giovedì 5 settembre, ha arrestato due persone in via Gianelli a Quinto: un 45enne per furto e un 19enne per rapina.

Gli agenti sono intervenuti a Quinto grazie alla chiamata di una ragazza che era stata derubata della propria borsetta. Alcuni amici avevano inseguito il ladro, un 45enne di origini senegalesi, che pensando di aver fatto perdere le proprie tracce si era fermato per rovistare all’interno della borsa, per poi lanciarla dentro un cassonetto. I poliziotti lo hanno colto sul fatto e bloccato trovandolo in possesso del contenuto della borsa, 20 euro e una moneta da un Penny.

Gli agenti a questo punto hanno fatto salire in macchina il ladro ma sono stati attirati dalle urla di un genovese che stava inseguendo un giovane che lo aveva poco prima rapinato del cellulare. Immediatamente i poliziotti, dopo aver messo in sicurezza il ladro, si sono lanciati all’inseguimento del rapinatore, un italiano di 19 anni, bloccandolo ancora in possesso del cellulare.

Il 45enne ed il 19enne, entrambi con precedenti di Polizia, sono stati processati per direttissima nella mattinata di venerdì 6 settembre 2019.