Ladri acrobati inseguiti dopo un colpo e arrestati

Hanno appena 16, 18 e 20 anni i tre ladri, arrestati dalla polizia intorno alle 19.30 di giovedì 15 febbraio 2018 a Quinto, dove avevano appena tentato di mettere a segno un furto. Le volanti sono intervenute su segnalazione di un giovane, che stava inseguendo in corso Europa tre persone, che avevano tentato di introdursi nell'abitazione della madre in via Roncallo.

Grazie alla precisa descrizione fornita, i poliziotti sono riusciti a intercettare e bloccare i fuggitivi in via Quinto, all'angolo con via Majorana. Grazie alle testimonianze raccolte, gli agenti hanno ricostruito quanto avvenuto. I tre ladri si sono arrampicati fino a un terrazzino e hanno forzato la finestra dell'appartamento, al cui interno era però presente la proprietaria. Vistisi scoperti, i tre sono fuggiti, inseguiti dal figlio della donna, che è riuscito a intercettarli in corso Europa. Qui i tre sono nuovamente fuggiti, venendo poi intercettati dalle volanti.

A uno di essi sono stati sequestrati due telefoni cellulari, risultati rubati a Varazze e Milano. Accertamenti successivi hanno inoltre consentito di ricondurre il trio a un furto avvenuto nel dicembre scorso a Nervi. Ciò, insieme al fatto che i tre, di origini albanesi, risultano disoccupati e privi di fissa dimora, che i maggiorenni sono irregolari in Italia e che il minore ha precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, ha fatto ritenere che gli stessi traggano sostentamento solo da attività criminali.

Sottoposti a fermo di polizia, i maggiorenni sono stati trasferiti nel carcere di Marassi e il minorenne in un centro di prima accoglienza carceraria minorile.