Deruba pensionati con la "tecnica dell'abbraccio", fermata 22enne

Era stata bloccata in via Quinto per un tentato furto messo a segno con la solita tecnica, ma nel corso degli ultimi giorni la polizia ha accertato che sarebbe stata sempre lei a derubare un anziano, nella stessa via, qualche giorno prima.

La giovane donna, appena 22 anni e origini romene, si era specializzata in furti con la tecnica “dell’abbraccio”: prima l’avvicinamento a un pensionato con una scusa, poi un rapido abbraccio - di ringraziamento o di saluto - e il movimento lesto della mano con cui sfilare l’orologio che porta al polso.

Tecnica utilizzata più volte a Genova, che la 22enne, stando a quanto accertato dagli investigatori della Squadra Mobile, avrebbe sfruttato lo scorso 28 settembre in via Quinto ai danni di un pensionato di 79 anni. Con la scusa di chiedergli indicazioni stradali si sarebbe avvicinata e l’avrebbe abbracciato sottraendogli dal polso sinistro un Rolex Oyster Perpetual del 1967, del valore approssimativo di 4000 euro, per poi allontanarsi a bordo di un’auto guidata da un complice, al momento ancora sconosciuto.

La donna era stata nuovamente avvistata in via Quinto mercoledì 2 ottobre, intenta a tentare la stessa tecnica, ma stavolta era stata bloccata. L’analisi dei filmati dei sistemi di video-sorveglianza presenti in zona avevano confermato agli agenti della Mobile che si trattava della stessa donna, e grazie anche ai colleghi della Squadra Mobile di Milano è stato perquisito un appartamento del capoluogo lombardo in cui è stata trovata la refurtiva del furto del 28 settembre.

La donna è stata quindi sottoposta a fermo e trasferita nel carcere di Pontedecimo.