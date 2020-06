Quinto, trovato morto il giovane scomparso in mare

Sono riprese poco prima delle 6 di oggi, sabato 6 giugno 2020, le ricerche del ventenne disperso in mare dal pomeriggio di ieri nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Murcarolo a Quinto. Sul posto sono intervenuti due gommoni della guardia costiera, una motovedetta dei vigili del fuoco e l'elicottero.

Intorno alle 9 il corpo del giovave, privo di vita, è stato trovato dai sommozzatori sul fondo del mare. A quel punto i vigili del fuoco hanno avvisato il magistrato di turno, come da procedura.

Ieri il giovane stava facendo il bagno con un amico, anch'egli di Novi Ligure, quando i due hanno avuto difficoltà a tornare a riva. In loro soccorso si sono tuffati altri bagnanti, fra cui un giovane bagnino. Quest'ultimo è riuscito ad aiutare uno dei due giovani e poi, insieme a questo, è stato tratto in salvo, l'uno dall'elicottero e l'altro da una motovedetta. I due sono stati portati in ospedale e le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Dell'altro giovane invece si sono perse le tracce. Le ricerche si sono interrotte con il buio e sono riprese questa mattina con le prime luci dell'alba.