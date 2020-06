Quinto, due giovani in balia delle onde: uno resta disperso

Ricerche in corso dal pomeriggio di venerdì nelle acque davanti a Murcarolo, a Quinto, dopo che due ragazzi si sono buttati in acqua e le onde li hanno trascinati al largo. Uno dei due ragazzi è stato tratto in salvo, l’altro, poco prima delle 17, risultava ancora disperso.

Stando a quanto ricostruito, i due giovani si sarebbe tuffati insieme. Trascinati dalla corrente e dalle onde hanno chiesto aiuto, e in acqua si è gettato un altro ragazzo, un bagnino, che era in spiaggia per trascorrere la giornata.

Il bagnino è riuscito ad avvicinare uno dei due ragazzi, ma ha perso di vista l’altro. A fatica i due sono stati recuperati da una motobarca e dall’elicottero dei vigili del Fuoco, nessuna traccia invece dell’altro giovane. Sul posto le ambulanze, che hanno accompagnato il bagnino e uno dei due ragazzi in ospedale, e i mezzi di vigili del gioco e capitaneria di porto per le ricerche dell’altro. I due giovani non sarebbero gravi.