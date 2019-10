Quinto: vittoria per il comitato di quartiere, aperti i giardini pubblici

Ci sono voluti tre anni, ma alla fine i cittadini hanno visto riconosciuto il loro diritto di usufruire dei nuovi giardini pubblici. Succede in via dell'Ulivo a Quinto. In questi giorni il municipio IX Levante ha aperto l'area verde adiacente al nuovo complesso residenziale le Terrazze del Levante.

Per chiedere a gran voce che l'area venisse messa a disposizione della cittadinanza si è formato un comitato, che ha più volte avanzato le proprie richieste agli uffici municipali, arrivando ad affiggere volantini per tutto il quartiere. A quanto pare l'iniziativa ha dato i suoi frutti.

I giardini sono aperti dalle 9 fino alle 16.30 durante il periodo invernale e fino alle 17 d'estate. I cani vanno tenuti al guinzaglio e occorre rispettate tutte le norme previste dal regolamento comunale per la loro conduzione. Fatto sta che i nuovi giardini rappresentano una risorsa importante anche per cani e proprietari.

Ora il quartiere rivolge la propria attenzione sull'area ex Telecom in via della Castagna dove ha da poco aperto un nuovo supermercato. L'auspicio è che anche qui vengano realizzati spazi pubblici, magari dotati di area giochi per i bimbi, non prevista nei giardini di via dell'Ulivo.

