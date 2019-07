Inchiesta sul crack Qui!Group, 6 arresti: in manette anche Fogliani

I finanzieri del Comando Provinciale di Genova hanno arrestato 6 persone e sequestrato beni per un valore di diverse decine di milioni di euro nell’ambito dell’inchiesta sul fallimento della Qui!Group, la società che si occupava di buoni pasto dell’imprenditore Gregorio Fogliani, fallita lo scorso anno. Proprio Fogliani sarebbe una delle 6 persone arrestate.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari sulla base dell’indagine coordinata dal procuratore aggiunto Francesco Pinto e dal sostituto procuratore Patrizia Petruzziello. I sei indagati sono accusati a vario titolo dei reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa aggravata.

Il sequestro preventivo riguarda beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di 80 milioni di euro. Il fallimento della Qui!Group aveva portato, oltre che allo smantellamento della società, anche alla chiusura di Moody, in via XII Ottobre, e della Pasticceria Svizzera in Albaro.