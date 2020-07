Quezzi, prende fuoco cucina a gas: pensionato ustionato

Un uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco dopo che la cucina a gas di casa sua, in via Fontanarossa a Quezzi, ha preso fuoco per un guasto.

Il soccorso è scattato intorno alle 21 di martedì sera, a dare l’allarme il pensionato stesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio, e l’ambulanza inviata dal 118, che ha prestato le prime cure al pensionato.

Molto spavento, anche nel quartiere, per le tante sirene udite, ma fortunatamente le condizioni dell’uomo non sono gravi.