Litiga con la compagna e lancia un tavolo dalla finestra: «Ero molto arrabbiato»

Una banale lite tra fidanzati come ce ne sono tante, se non fosse che, al culmine della rabbia, lui ha afferrato un tavolo e l’ha lanciato fuori dalla finestra.

È successo lunedì in via Pinetti, nel quartiere genovese di Quezzi, dove un uomo di 40 anni, durante una discussione con la compagna, si è sfogato su un tavolino che aveva in casa. Il mobile è atterrato sul tetto di un’abitazione sottostante, e ai vicini spaventati non è rimasto altro da fare che chiamare la polizia.

Una volta arrivati sul posto, gli agenti delle volanti hanno chiesto spiegazione all’uomo, che nel frattempo si era calmato. E dopo avere avuto la conferma che «era molto arrabbiato», lo hanno denunciato per danneggiamento.