Guasto a scuola, bambini senza riscaldamento per dieci giorni

Il consiglio comunale di martedì 12 novembre 2019 è iniziato come di consueto alle ore 14 con le interrogazioni a risposta immediata.

Paolo Putti (Chiamami Genova) e Francesco De Benedictis (Direzione Italia) hanno chiesto delucidazioni in merito al grave disagio che, da oltre 10 giorni, stanno patendo i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia Glicine e della primaria Bruno Ball a Quezzi per il blocco del sistema di riscaldamento. «Nonostante i ripetuti tentativi da parte di Aster e Iren per ripristinare la funzionalità della caldaia, il problema non si è risolto». A questo punto, essendo trascorsi già parecchi giorni di difficoltà, i due consiglieri hanno chiesto quali ulteriori e urgenti provvedimenti intende adottare la civica amministrazione.

Per la giunta è intervenuto l'assessore Pietro Piciocchi: «Lasciatemi dire subito che quando non funziona qualcosa nelle scuole dobbiamo scusarci con le famiglie. Purtroppo il patrimonio immobiliare è vetusto. Abbiamo avuto problemi in contemporanea su tre scuole: in due, tra le quali quelle oggetto dell'interrogazione, sono stati risolti, mentre alla Gallino di Pontedecimo non è risolta in quanto occorre rimuovere una coibentazione che presenta amianto e, pertanto, occorre coordinarsi con la Asl».

«Comunico che questa mattina - ha concluso Piciocchi - ho di nuovo sentito il direttore della Asl per accelerare la risoluzione del problema. Nel piano triennale dei lavori, oltre agli interventi puntuali per le scuole e agli accordi quadro per le scuole, abbiamo inserito ulteriori tre milioni di euro per interventi programmati su priorità che verranno puntualmente individuate».

Il guasto nelle scuole dell'infanzia Glicine e nella primaria Bruno Ball è stato risolto sostituendo il termostato.