Scolmatore del Fereggiano, si scava (e si fa esplodere) sotto le case a Quezzi

"Microcariche usate per scavare il tunnel, gli abitanti potranno avvertire le esplosioni". È l'avviso inviato dal Comune ai residenti di via Pinetti e dintorni, dove, nelle prossime settimane, saranno ultimati i lavori per la realizzazione della galleria per lo Scolmatore del Fereggiano.

Dopo due anni di cantiere si riparte da Quezzi: 600 metri di galleria che porteranno all'opera di presa, scavando fino a 24 metri sotto la copertura stradale tra via Pinetti e via Ginestrato. Il percorso sotterraneo interesserà la zona dell'istituto comprensivo Quezzi e il grande condominio nominato "il grattacielo".

Tra le 6 e le 22 i residenti potranno accorgersi di tre espolosioni al giorno (così è stato fissato il limite delle detonazioni salvo problematiche di cantiere), la domenica i lavori iniziano invece alle 7 del mattino per finire alle 21; il cantiere resterà aperto fino all'estate 2018.