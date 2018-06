Lanciano il gatto dalla finestra, tre denunciati

Hanno lanciato il gatto dal terzo piano ma sono stati visti da un vicino di casa che ha subito chiamato il 112. È successo in via Daneo nel quartiere di Quezzi dove una pattuglia della polizia è intervenuta intorno alle 13 di sabato 2 giugno 2018. Gli autori del gesto tre ragazzi algerini rispettivamente di 19, 21 e 25 anni.

I tre sono stati denunciati per maltrattamento aggravato sugli animali e anche per ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Nell'appartamento, infatti, gli agenti hanno trovato anche alcune dosi di hashish confezionate per essere vendute e altri due gatti malnutriti, feriti e percossi.

Oltre alla droga la polizia ha anche sequestrato tre cellulari di cui uno è risultato rubato pochi giorni fa a Caricamento. I gatti, compreso quello lanciato dalla finestra e sopravvissuto, sono stati sono stati affidati ai volontari del pronto soccorso animali della Croce Gialla.