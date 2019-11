In cinque in uno scantinato, impianti non a norma e infiltrazioni: blitz contro affitti in nero a Quezzi

Blitz della polizia Locale e dell’Agenzia delle Entrate a Quezzi, in via Daneo, contro gli affitti in nero: in mattinata la squadra coordinata dal Noa (il nucleo tributario della Locale) è entrata in azione in diversi edifici scoprendo numerose anomalie e violazioni, tra cui l’affitto di un seminterrato a cinque persone, completamente in nero, al costo di oltre 750 euro al mese.

Al sopralluogo ha partecipato anche l’assessore comunale alla Legalità, Stefano Garassino, che ha confermato che «accertamenti sono ancora in corso, ma le anomalie ci sono, alcune anche gravi. Stiamo comunque verificando in quanti appartamenti vi fossero irregolarità, incrociando i dati con l’Agenzia delle Entrate e dando seguito a segnalazioni».

Nel corso dell’operazione sono stati controllati circa 25 appartamenti, 7 dei quali risultati affittati in nero. Un’altra ventina è in corso di accertamento: in diversi casi si tratta di appartamento con condizioni igienico-sanitarie o di manutenzione scarsissime se non inesistenti, con impianti non a norma, infiltrazioni e bombole del gas utilizzate per cucinare in assenza di allaccio. Nessun contratto, ovviamente, né dichiarazioni al Fisco sull’affitto degli immobili da parte dei proprietari.

Nella stragrande maggioranza dei casi, gli inquilini in nero sono stranieri, e stando ai primi accertamenti gli appartamenti di via Daneo controllati apparterrebbero tutti a una sola persona: «I nostri accertamenti vengono svolti su più livelli, portiamo avanti controlli incrociati in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e analizziamo le segnalazioni, cui aggiungiamo ispezioni su tutto il territorio di Genova», ha confermato Eros Betti, responsabile del Noa, mentre Garassino ha assicurato che «il focus non è solo in centro storico, ma in tanti altri quartieri. Chi fa cose sbagliate può stare certo che arriveremo a prenderlo».