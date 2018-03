Dai caprioli ai cinghiali, mobilitazioni per salvare la “fauna” cittadina

Da un capo della città la lotta dei caprioli contro la furia del Varenna, ingrossato dalle piogge di un weekend di allerta, dall’altro il rischio corso da una mamma cinghiale che ha deciso di farsi la tana sotto un ponte lungo il Fereggiano, a Quezzi: storie di ordinaria “convivenza urbana” per le vie di una città in cui la fauna selvatica sembra ormai di casa, che finiscono per appassionare i residenti.

Da venerdì, infatti, a Quezzi gli occhi sono puntati sul piccolo ponte sotto cui una mamma cinghiale ha partorito i suoi cuccioli, e nella giornata di domenica sono state decine le segnalazioni a Guardie Zoofile e Municipale affinché intervenissero per spostare la famigliola insidiata dalle acque del Fereggiano: la loro storia, e il relativo appello, ha fatto il giro dei social network, e quando la pioggia ha finalmente smesso di cadere i residenti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, rassicurati sul destino dei loro beniamini.

A qualche chilometro di distanza, nelle stesse ore, gli sguardi (reali e “digitali”) erano invece puntati sul Varenna, dove quattro caprioli, due adulti e due esemplari giovani, lottavano contro la corrente per raggiungere la sponda dopo essere stati sorpresi nel greto dal fiume alimentato dalle piogge: fiato sospeso per tutto il pomeriggio, chiamate ai volontari della Protezione Animale e ai Vigili del fuoco, mentre gli animali tentavano di guadare ritrovandosi spaventati in mezzo alle due anse del fiume.

Anche in questo caso, per la gioia di grandi e piccini, la vicenda è finita bene: i caprioli sono riusciti da soli a riguadagnare la sponda dopo un pomeriggio di ansia, ma non sono mancate le proteste da parte di chi ha invitato i cuori più teneri a non dare da mangiare agli animali selvatici, per evitare di attirarli verso la città, e dunque in un contesto poco adatto a loro. Con il rischio che possano verificarsi situazioni come queste.