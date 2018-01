Cinghiali attaccano conigli e galline tra Quezzi e Marassi

Le guardie faunistiche della Regione Liguria, dopo una lunga caccia senza armi, hanno catturato tre cinghiali che da circa una settimana giravano per le strade di Quezzi e Marassi tra i giardini pubblici Lamboglia e gli orti della zona dove avevano anche attaccato e sbranato alcuni animali da cortile come galline e conigli.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

A catturare gli ungulati dopo lunghi appostamenti utilizzando alcune gabbie mobili, cinque esperti ex agenti della provincia attualmente arruolati dalla Regione come guardie faunistiche. I tre animali sono stati poi trasportati e liberati in una riserva faunistica dell'entroterra genovese.