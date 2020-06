Quezzi, allarme cinghiali "vandali"

Bidoni rovesciati, rifiuti sparsi ovunque e, in certi casi, anche auto parcheggiate danneggiate: i vandali, a Quezzi, sono i cinghiali, presenze abituali in un quartiere in cui ormai si sentono a casa.

La segnalazione di una lettrice arriva da via ginestrato, nei presis della scuola Fontanarossa: «Bisogna fare qualcosa, non se ne può veramente più - scrive Giovanna - chi dobbiamo contattare? Ormai qui l'igiene è una chimera, i condomini dei civici di via Ginestrato sono veramente al limite della sopportazione».

I cinghiali ormai hanno messo a punto un "meccanismo" rodato: si avvicinano ai bidoni e li spingono sino a quando non riescono a rovesciarli. A quel punto si gettano sui rifiuti in cerca di cibo, in certi casi facendo parecchi danni. Già la scorsa settimana, infatti, alcuni residenti avevano immortalato un gruppo di cinghiali che era riuscito a spingere un bidone lungo la strada facendolo schiantare su alcune auto in sosta.