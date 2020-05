Quezzi: mamma cinghiale trafitta da una freccia, il quartiere si mobilita

È stata avvistata sulle alture di Quezzi con una freccia conficcata nel collo e i suoi piccoli al seguito: il quartiere si mobilita per la mamma cinghiale (presunta mamma, essendo stata vista dalle finestre) che sta con tutta probabilità vagando per le alture gravemente ferita.

L’animale è stato visto nella tarda serata di domenica in via Carpenera e in via Donati, e il tam tam è subito partito sui gruppi di quartiere, con invito a segnalare eventuali avvistamenti alle guardie zoofile in modo da recuperarla e curarla.

Moltissimi i commenti indignati nel vedere la freccia, scoccata con tutta probabilità da un balcone o da una finestra.