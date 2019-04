Writer sui binari, treni bloccati per un'ora nella stazione di Quarto

Nessun guasto tecnico o problema alle linee, ma la presenza di alcune persone sui binari. Nello specifico, di alcuni writer che, muniti di bombolette, sono stati avvistati in stazione a Quarto e hanno costretto allo stop della circolazione ferroviaria in via precauzionale.

Tutto è successo intorno alle 17 di lunedì: stando alle testimonianze, si tratterebbe di una banda di giovanissimi che ha agito tenendo il cappuccio tirato sulla testa e fuggendo all’arrivo del treni, che sono rimasti bloccati per circa un'ora.

I principali disagi sulla linea Genova-La Spezia, con ripercussioni anche sui convogli che viaggiavano verso Milano. All’arrivo degli agenti della polizia Ferroviaria, chiamati dal personale di Trenitalia, dei writer ormai non c’era più traccia, soltanto i graffiti tracciati sui muri. I poliziotti hanno però dovuto esplorare i dintorni, e dunque fermare i treni, per assicurarsi che non vi fossero persone a rischio nei pressi dei binari.