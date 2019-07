Spende 2mila euro online e finisce truffata

I carabinieri della stazione di Genova Quarto hanno identificato e denunciato un 19enne di origini senegalesi che aveva truffato una genovesedi 64 anni.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine il 19enne, noto per i suoi precedenti, attraverso artifizi e raggiri vari era riuscito a ingannare la 64enne facendosi accreditare 2.000 euro su una carta prepagata PostePay in cambio di oggettistica di vario genere messa in vendita online.

La donna, resasi conto dell'inganno per non aver ricevuto la merce acquistata, si è quindi rivolta alle forze dell'ordine che hanno identificato il truffatore denunciandolo a piede libero.