Paga la polizza su Postepay, truffato

I carabinieri della stazione di Quarto, a conclusione di indagini, hanno denunciato una 41enne napoletana, con pregiudizi di polizia, per truffa in concorso.

La donna, insieme a un'altra persona non ancora identificata, con artifizi e raggiri ha indotto in errore un genovese di 46 anni, ottenendo la somma di 320 euro tramite ricarica Postpay a lei riconducibile, quale corrispettivo per la stipula di una polizza Rca poi risultata falsa.

I carabinieri del comando provinciale di Genova consigliano di visitare il sito carabinieri.it/cittadino/dossier/truffe-agli-anziani dove si possono trovare consigli per evitare spiacevoli truffe e di avvisare immediatamente le forze dell'ordine tramite il 112 in caso si incappasse in persone sospette.