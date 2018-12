Quarto, sgominata banda di topi d'appartamento

Hanno provato ad approfittare dell’inizio delle feste natalizie per mettere a segno un furto in appartamento, ma sono stati notati da alcuni residenti che hanno subito chiamato la polizia: in manette sono finiti tre cittadini georgiani di 34, 36 e 41 anni, intercettati in via Carrara, a Quarto, mentre cercavano di darsi alla fuga in macchina.

A lanciare l’allarme, nella notte tra venerdì e sabato, sono stati alcuni residenti della zona che hanno visto tre uomini vestiti di nero, con i volti coperti, armeggiare intorno al portone d’ingresso di un palazzo. Hanno quindi contattato il 112, e sul posto sono arrivate le volanti dell’Ufficio prevenzione Crimine, che hanno subito individuato i tre impegnati ad allontanarsi a piedi in diverse direzioni: gli agenti li hanno pedinati sino a un’auto parcheggiata poco distante, osservando uno di loro caricare nel bagagliaio una grossa sacca, e poi li hanno fermati prima che potessero mettere in moto.

Nella sacca, perquisita, sono stati trovati diversi attrezzi da scasso tra cui cacciavite e altre utensili spesso usati per forzare serrature e porte. I tre, risultati pregiudicati, sono stati arrestati per tentato furto in appartamento.