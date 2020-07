Infortunio in spiaggia, recuperato con l'autoscala

Nel pomeriggio di martedì 21 luglio 2020 i vigili del fuoco sono intervenuti a Quarto per soccorrere un ragazzo che si era infortunato a una spalla in una spiaggia poco prima di Priaruggia sotto via V Maggio.

I sommozzatori hanno raggiunto il giovane e, insieme al personale del 118 intervenuti sul posto, lo hanno stabilizzato e imbragato per il successivo recupero tramite autoscala.