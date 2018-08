Sequestrato terrazzino abusivo in uno stabilimento balneare

Continua la collaborazione tra la Guardia costiera e la Polizia Municipale di Genova in materia di vigilanza sul demanio marittimo per assicurare una stagione balneare regolare e sicura all’utenza. Ieri, sul lungomare di Quarto, i militari e gli agenti hanno notato la presenza di una precaria struttura a sbalzo - realizzata con tubi innocenti poggiati al suolo - che sosteneva una sorta di terrazzo, attrezzato con sedie e tavolini, destinato all’uso della clientela di uno stabilimento balneare in via Gaslini.

A seguito di verifiche, si è capito che la costruzione era abusiva, priva di qualsiasi forma di autorizzazione, ma soprattutto priva delle più elementari verifiche di solidità e stabilità, costituendo un oggettivo pericolo non solo per la propria clientela, ma anche per i bagnanti.

I militari e gli agenti hanno posto quindi la struttura sotto sequestro penale anche al fine di tutelare l’incolumità degli utilizzatori dell’opera, costruita senza i necessari permessi.

Il legale rappresentante dello stabilimento balneare è stato denunciato.