Furto da migliaia di euro al supermercato, due arresti

Nel primo pomeriggio di martedì 22 gennaio 2019 un equipaggio del Nucleo Radiomobile è intervenuto all'interno del supermercato Coop in corso Europa a Quarto dove due persone avevano asportato dagli scaffali dieci bottiglie di liquori per un importo complessivo di 170 euro.

I fermati, identificati in un palermitano di 62 anni abitante a Loano e il complice in un napoletano di 60 anni, abitante Sanremo, rispettivamente sottoposti alla misura dell'obbligo della presentazione giornaliera e alla misura dell'avviso orale, entrambi gravati di pregiudizi di polizia per reati specifici, perquisiti, sono stati trovati in possesso di un mazzo di chiavi, poi risultato essere di un loro mezzo, parcheggiato nel silos del supermercato.

Perquisito il veicolo, i carabinieri hanno scoperto nel vano portabagagli 1.200 euro di merce varia, risultata asportata in più riprese dal quel market, quindi la merce è stata recuperata e restituita. Inoltre vi erano altri mille euro di refurtiva, sottratta da altri supermercati ancora da individuare.

I due fermati sono stati arrestati per concorso in furto aggravato e furto aggravato. In mattinata sono stati processati con rito direttissimo.