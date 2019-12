Quarto, appartamento svaligiato: bottino da 4mila euro

Ladri ancora in azione a Genova, questa volta in via degli Albanesi, sulle alture di Quarto.

Il furto è stato denunciato dai padroni di casa, che una volta rientrati dal lavoro, intorno alle 18 di venerdì, hanno trovato la casa a soqquadro, nessuna traccia di gioielli e contanti.

I ladri sono riusciti a entrare forzando la finestra, come accertato dalla polizia, chiamata appena scoperto il furto. Il bottino è di circa 4mila euro.