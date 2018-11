Incendi nella notte, cassonetti in fiamme

Notte di lavoro per i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire per lo spegnimento di due cassonetti andati a fuoco per cause ancora da determinare.

Erano passate da poco le 2 quando i pompieri sono stati chiamati a intervenire in largo Cattanei, nel quartiere di Quarto, per un cassonetto a fuoco. Due ore dopo è arrivata la seconda segnalazione per un altro bidone in fiamme in Corso Gastaldi.

Le indagini sono in corso da parte della sezione investigativa dei vigili del fuoco. Fortunatamente non si registrano danni a persone e cose.

I vigili del fuoco nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 novembre, sono interventi anche ad Arenzano per l’incendio di un compattatore dei rifiuti.