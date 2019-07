Quarto, carcassa di delfino spiaggiata davanti ai Bagni Europa

La carcassa di un delfino tursiope si è spiaggiata domenica pomeriggio davanti ai Bagni Europa, a Quarto, attirando l’attenzione dei tanti bagnanti che stavano trascorrendo la domenica al mare e che hanno subito segnalato l’animale alle autorità.

L’animale alla deriva era stato prima avvisato dalla spiaggia, e sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto per accertare che non si trattasse di un esemplare in difficoltà. Le correnti alla fine lo hanno spinto sulla spiaggia, dove è apparso chiaro che era morto ormai da tempo: la stima è di almeno 15 giorni.

La carcassa è stata recuperata dopo che gli esperti dell’Acquario di Genova hanno effettuato un sopralluogo.