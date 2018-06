Cade da uno scoglio e finisce in spiaggia, giovane ferito a Quarto

Attimi di apprensione poco dopo le 18 di sabato 23 giugno 2018 per un giovane, caduto da uno scoglio a Quarto. In un primo momento si è temuto che la situazione fosse più grave di quanto poi si è rivelata, per questo sul posto, oltre all'ambulanza, è intervenuta un'automedica.

Il giovane, rimasto cosciente, è caduto dallo scoglio poco prima dei bagni 5 Maggio, venendo dal Gaslini, ed è finito sulla spiaggia dello stabilimento. I soccorsi sono stati tempestivi e per fortuna il ragazzo ha riportato solo lievi traumi; lamentava un po' di dolore a un polso ed è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Martino per gli accertamenti del caso.

Questo è il terzo incidente del genere, avvenuto nel giro di pochi giorni: l'ultimo ieri a Capolungo, dove un 16enne ha riportato conseguenze più serie del ragazzo di oggi; martedì episodio simile, sempre a Nervi.