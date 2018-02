Quarto, nella Casa della Salute un ambulatorio aperto nei festivi

Apre a Quarto, nella sede della Casa della Salute di corso Europa, un nuovo punto di Primo Soccorso e Continuità Assistenziale che resterà aperto nei giorni festivi e prefestivi per tutto l’anno.

L’iniziativa, promossa da Casa della Salute in collaborazione con il Consorzio Liguria Salute e MediCoop Genova, parte il weekend del 17 e 18 febbraio, e sarà dedicata a codici bianchi e verdi con possibilità di visite domiciliari.

Il ticket a visita per chi si rivolgerà all’ambulatorio sarà di 30 euro, cifra che sale a 40 se si aggiunge la medicazione, a 60 in caso di visita domiciliare. Oltre al trattamento delle patologie più comuni, in ambulatorio sarà possibile effettuare anche radiografie, ecografie e risonanza magnetica. L’ambulatorio resterà aperto dalle 9 alle 17 nei festivi e nei prefestivi tutto l’anno, ad accesso diretto.

«Circa il 70 % degli interventi presso i pronto soccorso sono dovuti a codici bianchi e verdi, vale a dire richieste per patologie minori, sicuramente risolvibili in un ambulatorio di medicina generale - fanno sapere dalla Casa della Salute - mentre in pronto soccorso le attese per tali richieste sono anche di 7-8 ore, un ambulatorio territoriale che faccia da filtro all’ospedale riesce ad evadere tali visite in pochi minuti, con piena efficienza, ad un ticket più basso del pronto soccorso».