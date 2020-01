Corse clandestine a Quarto alto, la risposta di Tursi

Dopo la prima seduta del 2020 calendarizzata di giovedì, il consiglio comunale è tornato al suo giorno abituale, il martedì, e come di consueto i lavori sono iniziati alle ore 14 con le interrogazioni a risposta immediata.

Il consigliere Federico Bertorello (Lega) venuto a conoscenza, attraverso alcune segnalazioni di cittadini, di gare notturne abusive di auto e moto principalmente in ore notturne a Quarto Alto ha chiesto «quali rimedi intende adottare la Civica Amministrazione per reprimere siffatti comportamenti che spesso, a causa dell'alta velocità, provocano incidenti e danni alle autovetture parcheggiate».

Per la giunta è intervenuto l'assessore alla sicurezza Stefano Garassino. «La problematica è all'attenzione del nostro assessorato - ha detto Garassino -. Abbiamo istituito con la sezione di zona diversi controlli serali. Sono state comminate più di 20 sanzioni per guida pericolosa e altre infrazioni al codice della strada. Il 22 gennaio abbiamo organizzato una riunione con tutti i Municipi per affrontare il tema della sicurezza stradale insieme all'assessorato della mobilità. In quella sede ci sarà un focus sulla situazione del Municipio levante».