Vede i poliziotti e lancia via un sacchetto, arrestato pusher 56enne

La polizia ha arrestato un 56enne genovese per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Venerdì pomeriggio gli agenti delle volanti hanno notato l'uomo che, alla vista delle divise, lanciava un involucro trasparente sotto un'auto parcheggiata.

All’interno del sacchettino c'erano circa 7 gr di hashish. Lo spacciatore teneva in tasca anche un coltello a serramanico, altri 5 grammi di droga e 90 euro in banconote di piccolo taglio.

In seguito alla perquisizione domiciliare i poliziotti hanno sequestrato due bilancini di precisione, 1 gr di cocaina e 24 pezzi di hashish per un peso complessivo di 73 grammi. L’uomo, con precedenti di polizia, è stato giudicato per direttissima nella mattina di sabato 10 febbraio.