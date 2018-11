Vede i poliziotti e scappa, spacciatore inseguito e arrestato

Due pattuglie all'inseguimento di uno spacciatore nel centro storico. La polizia ha arrestato un 20enne originario del Gabon per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il pusher alla vista degli agenti in via delle Monachette si è dato alla fuga nel centro storico. In Via Rubattino il fuggitivo ha incrociato una volante e i poliziotti lo hanno inseguito a piedi in piazza della Commenda e salita San Paolo, dove è stato raggiunto e bloccato.

Nella fuga lo spacciatore ha cercato di disfarsi di una busta di plastica gettandola lungo la strada. Nella borsa c'erano 21 dosi di eroina pronte per la vendita. Gli agenti hanno anche sequestrato 120 euro provenienti dalla vendita illecita.