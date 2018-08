Ordigno bellico a punta Manara, scatta il divieto di balneazione

Divieto di balneazione sino a venerdì 10 agosto tra Sestri Levante e Riva Trigoso per il ritrovamento di un ordigno bellico nelle acque davanti a punta Manara.

L’ordigno è stato trovato nel pomeriggio di martedì da un sub impegnato in un’immersione in una zona particolarmente frequentata da bagnanti e imbarcazioni. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure, che ha emesso un’ordinanza di divieto di balneazione e di transito via mare sino alla rimozione, prevista per venerdì.

Allo stesso modo il Comune di Sestri Levante ha vietato il passaggio sui sentieri di punta Manara, che in linea d’aria si trovano proprio davanti alla zona in cui è stato ritrovato l’ordigno.