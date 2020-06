Punta Manara, escursionista si infortuna: soccorsa dai vigili del fuoco via mare

Nella serata di sabato 20 giugno 2020 i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 21.30 a Punta Manara, nella zona di Ciappa du Lu (la pietra del lupo), per soccorrere una escursionista che si era infortunata a una caviglia e non era più in grado di tornare nei sentieri sopra Sestri Levante per fare ritorno a casa.

Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari che, a causa del buio che stava calando, hanno preferito intervenire via mare con gli uomini del reparto nautico che hanno raggiunto il luogo dell'incidente e recuperato la ragazza, che aveva chiamato i soccorsi contattando il 112.