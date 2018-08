Punta Chiappa, turista salvato dall'annegamento

Non solo la tragedia di Ponte Morandi: i soccorsi non possono tralasciare anche interventi esterni al crollo del viadotto, e nel pomeriggio di giovedì l’elicottero dei Vigili del fuoco si è alzato in volo intorno alle 18 per salvare un giovane turista svedese che stava per annegare davanti a Punta Chiappa.

L’intervento è fortunatamente riuscito: gli elisoccorritori hanno individuato il giovane, lo hanno recuperato e issato sull’elicottero con il verricello e il personale medico si è occupato della rianimazone, una manovra complessa ma riuscita senza intoppi.

Il turista è stato quindi portato in pochissimo tempo all’ospedale San Martino di Genova, dove è stato ricoverato in osservazione.