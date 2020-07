Si tuffa a Punta Chiappa e batte la testa sugli scogli

Giornata impegnativa domenica 12 luglio per gli uomini della Guardia costiera di Genova, che sono intervenuti a più riprese, sia nelle acque del levante che del ponente genovese, per prestare soccorso e assistenza in seguito a numerose segnalazioni pervenute tramite il numero blu 1530 da parte della cittadinanza.

Nel pomeriggio a Camogli il battello veloce Gc A96, in forza presso l'ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure, è intervenuto in soccorso di un uomo di nazionalità albanese, che, tuffatosi dagli scogli di Punta Chiappa, ha battuto rovinosamente la testa sulle rocce.

Fortunatamente rimasto cosciente, l'uomo è riuscito a emergere dall'acqua e a guadagnare la riva, seppur ferito al capo. La sala operativa di Genova ha coordinato l'arrivo sul posto della idroambulanza della Croce Verde camogliese, allertata dal 118, e del battello Gc A96, che hanno recuperato il ferito. Quest'ultimo è stato quindi portato in sicurezza al porticciolo di Camogli, dove era atteso da un'autombulanza, che, in codice giallo, lo ha trasportato all'ospedale San Martino di Genova per i successivi accertamenti e cure.

Nel tardo pomeriggio due giovani sono stati salvati a Pegli.