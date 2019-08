Barca affonda a Punta Chiappa, recuperata dai vigili del fuoco

Nel pomeriggio di domenica 4 agosto 2019 il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco ha recuperato una barca affondata a circa 20 metri dalla costa di Punta Chiappa.

I sommozzatori hanno lavorato a lungo per la ricerca della perdita e successivamente per svuotare la barca di 5 metri e mezzo, portandola in parziale galleggiamento. Il natante è stato poi issato sulla motonave del distaccamento Gadda e trasportato in porto.

Sul posto anche la Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure.