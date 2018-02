Pulizia vicoli, la prova dell'acqua calda

Sono iniziate le prove di pulizia con acqua calda nei vicoli. La prima fase è partita da Sottoripa dove gli addetti di Amiu hanno "sparato" acqua ad alta temperatura sui marciapiedi sotto i portici che versavano in pessime condizioni igieniche.

L'assessore all'ambiente e rifiuti, Matteo Campora: «Una sperimentazione che potrà essere estesa anche ad altre zone». I cittadini hanno accolto favorevolmente l'iniziativa e chiedono che venga estesa anche nelle periferie: «Bisogna che queste azioni utilissime, direi essenziali, vengano fatte non solo in centro città. In Media Val Bisagno abbiamo bisogno di azioni concrete e l'argomento pulizia è una delle priorità».