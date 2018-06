Entra in un bar e sferra improvvisamente un pugno a un cliente: arrestato

È entrato nel bar e ha improvvisamente colpito un uomo con un violento pugno, mandandogli in frantumi gli occhiali e facendolo cadere per terra: questa la versione fornita alla Polizia di Stato dalla vittima di un'aggressione avvenuta venerdì mattina in un locale di via Turati.

Subito dopo il fatto è intervenuta una pattuglia della Polizia che stava transitando proprio per via Turati, ed è stata fermata da un cittadino che ha chiesto aiuto: una volta all'interno del locale, gli agenti hanno preso l'aggressore, in quel momento trattenuto dal barista, e poi hanno prestato soccorso alla persona aggredita. La vittima è stata ferita all'altezza dell'occhio sinistro, ed è stata medicata al pronto soccorso dove è stata trattenuta in osservazione breve per ulteriori accertamenti: la prognosi è di 42 giorni per una frattura al pavimento dell'orbita.

L'aggressore - già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti - è stato arrestato e sarà giudicato con rito direttissimo.