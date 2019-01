Tragico malore in via Puccini, muore un 55enne

Tragedia venerdì mattina in via Puccini, a Sestri Ponente, dove un uomo di 55 anni è morto dopo essersi sentito male per strada.

L'allarme è scattato intorno alle 8, quando l'uomo si è improvvisamente accasciato a terra all'altezza del ponte pedonale che sovrasta i binari ferroviari.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e la Municipale. I soccorritori hanno provato in ogni modo a rianimare il 55enne, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare: non è stato possibile neppure arrivare in ospedale.