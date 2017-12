Esenzione ticket, arrivano tre mesi di proroga

A una settimana dalla scadenza arriva la proroga di tre mesi per compilare l'autocertificazione indispensabile per ottenere il certificato annuale di esenzione per non pagare le visite specialistiche, esami e farmaci.

L'iniziativa della Regione nata per evitare il caos di un anno e mezzo fa quando migliaia di persone erano state costrette a fare ore di coda agli sportelli della Asl.

«La proroga - ha evidenziato la vicepresidente e assessore regionale alla Sanità Sonia Viale - nasce dalla precisa volontà di andare incontro alle esigenze dei cittadini, nell’ottica della semplificazione delle procedure, in modo da evitare inutili code agli sportelli».

In Liguria sono oltre 70mila i cittadini - più di 40mila residenti a Genova e nel territorio della Asl 3 - interessati dall’esenzione ticket. Per tutti coloro che hanno meno di 65 anni, i certificati devono essere rinnovati prima del bisogno sanitario: «La data del 31 marzo – spiega l’assessore alla Sanità - non è un termine perentorio entro il quale va rinnovata l’autocertificazione. Anche presentandosi agli sportelli dopo quella data non si perde alcun diritto: l’importante è rinnovarla prima di una richiesta medica».

La scadenza non vale per gli ultra 65enni e per i bambini sotto i sei anni, per i quali Regione ha deciso invece di prorogare automaticamente la validità dei certificati. «A condizioni di reddito invariate - ha sottolineato l’assessore Viale - gli ultra 65enni e i minori fino a 6 anni non dovranno recarsi agli sportelli della Asl: il loro certificato di esenzione (identificabile con il codice E01) ha validità illimitata e quindi possono continuare ad utilizzarlo».

Infine, le persone titolari di esenzione E02 (disoccupati) in possesso dei requisiti previsti, sono tenute al rinnovo dell’esenzione alla sua scadenza annuale. «È importante ricordare - conclude la vicepresidente Viale - che se le condizioni di reddito cambiano nel corso dell’anno e viene superato il tetto previsto dalla normativa, non si ha più diritto all’esenzione e bisogna al più presto segnalare la variazione alla propria Asl». Ogni Asl, infatti, effettua i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni. In caso di falsa dichiarazione vengono recuperati gli impo

I cittadini che hanno presentato autocertificazioni per esenzioni per reddito dal ticket sanitario (non riconosciute automaticamente dai sistemi informatici del ministero dell'Economia) e in scadenza il 31 dicembre 2017 sono:

CODICE E01 (cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro)

CODICE E02 (disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico)

CODICE E03 (titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico)



CODICE E04 (titolari di pensioni minime e con età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico)

CODICE EPF (cittadini di età tra i 6 anni e i 65 anni, affetto da patologia cronica appartenente ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo inferiore a 36.151,98 euro)

