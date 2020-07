Aumentare le corsie gialle in città, la proposta della minoranza non passa

Altra seduta del consiglio comunale e nuova bocciatura per un'iniziativa della minoranza. Questa volta si è trattato di un ordine del giorno fuori sacco, che avrebbe impegnato il sindaco e la giunta «a valutare, in questa fase emergenziale, la possibilità di incrementare le corsie gialle in città - si legge nel testo -, in modo tale che la velocità e la frequenza dei mezzi possano aumentare di misura significativa e, nel contempo, in sinergia con Amt, predisporre un progetto che preveda, in vista del prossimo autunno con la ripresa delle attività scolastiche, un programma che individui in città veri e propri assi preferenziali per i bus e i taxi, affinché i tempi del trasporto pubblico possano concretamente migliorare la propria offerta nell'interesse della comunità genovese; a convocare, inoltre, la Commissione competente per approfondire la tematica del trasporto pubblico locale».

Ancora una volta la maggioranza ha votato compatta, respingendo l'ordine del giorno con 22 voti contrari: Lega Salvini Premier, Cambiamo, Vince Genova, Fratelli d’Italia, Forza Italia. Sedici i voti favorevoli: Italia Viva, M5S, Lista Crivello, Pd, Chiamami Genova, Ubaldo Santi (Gruppo Misto).

Nelle ultime settimane il Pd ha portato in aula diversi documenti riguardanti il trasporto pubblico locale e le piste ciclabili, ma ogni volta sono stati respinti al mittente.