Boom di accessi nei pronto soccorso, ambulanze e pazienti in coda

Pomeriggio difficile nei pronto soccorso dei tre principali ospedali cittadini. Pare a causa di un elevato numero di accessi, i pazienti sono rimasti a lungo in attesa, con ripercussioni sul lavoro del personale delle ambulanze, costretto ad attendere la restituzione della barella.

Intorno alle 14.30 di oggi, mercoledì 17 ottobre 2018, al San Martino sono trenta i pazienti in attesa, venti allo Scassi e 14 al Galliera. Trentotto le persone che risultano in visita nel nosocomio del levante, di cui tre in codice rosso. Al Galliera sono 34 i pazienti in visita, di cui quattro in codice rosso.

Quindici invece i pazienti in visita al Villa Scassi, che però registra il maggior numero di persone in osservazione breve intensiva, ben 29.